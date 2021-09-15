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В Алтайском крае местный житель признан виновным в незаконном проникновении в жилище и ряда тяжких преступлений в отношении женщин

Собранные следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 27-летнему жителю Шелаболихинского района.

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