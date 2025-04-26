Аэропорт Флориды закрыли из-за сообщения о бомбе

Аэропорт Сент-Питесберг - Клируотер во Флориде закрыли после сообщения о взрывном устройстве. Об этом рассказал телеканал Fox News .
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