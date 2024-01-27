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12 штатов США отправили войска Нацгвардии помогать Техасу защищать границу

12 штатов США отправили войска Нацгвардии помогать Техасу защищать границу

В США обострился конфликт между Белым домом и властями Техаса из-за миграционного кризиса. Штат отказывает исполнять решения Верховного суда и просьбы правительства, продолжая настаивать, что администрация президента США не хочет защищать границу с Мексикой.

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