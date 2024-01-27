12 штатов США отправили войска Нацгвардии помогать Техасу защищать границу

В США обострился конфликт между Белым домом и властями Техаса из-за миграционного кризиса. Штат отказывает исполнять решения Верховного суда и просьбы правительства, продолжая настаивать, что администрация президента США не хочет защищать границу с Мексикой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии