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Русская весна

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Полный разрыв: чем Прибалтика расплатилась за отключение от России

Полный разрыв: чем Прибалтика расплатилась за отключение от России

После выхода из совместной с Россией единой энергетической системы (БРЭЛЛ) в Прибалтике резко подорожало электричество.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Читатель! Вот признайся самому себе: Тебя ничего не коробит от таких вот статеек? В которых смакуются проблемы, в которые попали эти идиоты, во что бы то ни стало решившие разорвать связи с Россией? Лично мне от этих злорадных статеек типа «так им и надо!» становится противно. И стыдно за Россию. Я не понимаю, почему Великая Россия покупает любовь за электричество, нефть и газ, продавая народное достояние за бесценок. Почему мы гордимся тем, что наши энергоносители «самые дешевые в мире»? Если бы мы имели хоть каплю собственного достоинства- мы той же Прибалтике продавали бы электричество по той цене, как оно стоит. Что, не хотите? Дорого?- Ну, извините. Товар стоит столько, сколько он стоит! Мы вот даже такую страну НАТО Турцию решили осчастливить своей любовью- и строим ей (за счет России!) АЭС. Но Эрдоган уйдет, а новый нам в глаза скажет: -Вы с Эрдоганом договаривались?- С него и спрашивайте! Мы и братскому Китаю гоним газ по таким скидкам, что сами оказываемся в убытке. Лишь бы только братья китайцы нас любили... Нет, не будут они нас любить! Они будут нас презирать! Все, кого мы пытаемся облагодетельствовать. Нельзя купить любовь. Ни за деньги, ни за сибирский лес или северный газ. Может, хватит уже лезть ко всем со своей любовью? Давайте попробуем полюбить себя! Свою страну. Свой народ. А прибалты или братья абхазы, сирийцы, китайцы, европейцы... прибегут сами.
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16 час.
EV
Evgeni Velesik
Чудо, а ты в квитанции смотришь цены? Насколько выросли у нас в России? Напиши нам, когда должны повышаться тарифы? Цены на хлеб в 15% не хочешь? Снова пол-мира кормим?
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8 час.
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