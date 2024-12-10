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ЦАХАЛ продвигается вглубь Сирии, подойдя на расстояние около 20 км к Дамаску

ЦАХАЛ продвигается вглубь Сирии, подойдя на расстояние около 20 км к Дамаску Израильская армия (ЦАХАЛ) после захвата приграничных регионов Сирии в районе Голанских высот продолжает продвигаться вглубь юго-западной части САР.

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Комментарии
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Сергей Карабухин
...Глупый безмозглый Нетаньяху, мозг отсутствует полностью.....Переплюнул в преступлениях против человечества Гитлера…..
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14 час.
СК
Сергей Карабухин
В мире идёт борьба добра и зла. Россия сейчас это – несгибаемый лидер в борьбе сил добра против – сатанизма. России должна объединить страны с традиционными человеческими ценностями. А также вокруг России должен объединиться весь русский многонациональный мир. Все, кто борется с сатанизмом – сейчас все русские!
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14 час.

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