ЦАХАЛ продвигается вглубь Сирии, подойдя на расстояние около 20 км к Дамаску

СК

Сергей Карабухин

В мире идёт борьба добра и зла. Россия сейчас это – несгибаемый лидер в борьбе сил добра против – сатанизма. России должна объединить страны с традиционными человеческими ценностями. А также вокруг России должен объединиться весь русский многонациональный мир. Все, кто борется с сатанизмом – сейчас все русские!