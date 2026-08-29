Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Посольство попросило родственников пропавших в Непале россиян выйти на связь

Посольство попросило родственников пропавших в Непале россиян выйти на связь

Посольство России в Непале попросило родственников пропавших после масштабного наводнения россиян выйти на связь.

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