Шоу-бизнес: Где учатся дети звёзд: Почему Джиган платит за учебу отпрысков миллионы, а дети Николаева и Безрукова учатся бесплатно

У знаменитых артистов больше возможностей, чем у «простых смертных». Об этом знают все. Например, звезда кино или популярная телеведущая может себе позволить устроить ребенка в школу с индивидуальным подходом, ресторанным питанием, бассейном и прочими благами.
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