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Трамп рассмотрит кандидатуру Карлсона в качестве своего вице-президента

Трамп рассмотрит кандидатуру Карлсона в качестве своего вице-президента

Экс-глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о возможности рассмотреть кандидатуру ведущего телепрограмм Такера Карлсона как вице-президента на выборах лидера государства в США, которые состоятся в следующем году.

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