У Запада не получится развернуть Азию от России: итоги рабочего визита Лаврова в Лаос

Саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии продолжается. На встрече — десять стран участниц АСЕАН и их партнеры по диалогу: слева — запрыгнувшие в последний вагон недельного форума министров иностранных дел — Жозеп Боррель и Энтони Блинкен.