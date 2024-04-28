- Индира, социаль челтәрләрдәге комментарийлардан күренгәнч

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- Индира, социаль челтәрләрдәге комментарийлардан күренгәнчә, сездән көнләшүчеләр бар. Шуларны укыгач, ачуыгыз чыгамы? - Андый комментарийлар хәзер артык тәэсир итми.