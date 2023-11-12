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Поварёнок с лучшими рецептами

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Бразильский пирог Болу на кукурузной поленте

Бразильский пирог Болу на кукурузной поленте

Этот рецепт бразильского пирога Болу, уверена, заслуживает внимания! Готовится он легко и просто и, не смотря на то, что в рецепте добавляются сухие дрожжи, тесто не оставляют для подъема и расстойки, а практически сразу оно выпекается.

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