Бразильский пирог Болу на кукурузной поленте

Этот рецепт бразильского пирога Болу, уверена, заслуживает внимания! Готовится он легко и просто и, не смотря на то, что в рецепте добавляются сухие дрожжи, тесто не оставляют для подъема и расстойки, а практически сразу оно выпекается.
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