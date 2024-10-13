Евросоюз предупредил о катастрофе в случае запрета БАПОР в Израиле. В чем обвиняют скандально известное агентство ООН?

Законодательная инициатива израильских властей, которые рассматривают проект запрета работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), будет иметь для Израиля катастрофические последствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии