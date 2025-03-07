Подследственной замначальника дептранса Богомазовой нашли замену

Олеся Богомазова с прошлого года находится под домашним арестом. На время ее отсутствия на рабочем месте должность заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса занял Виктор Хихлов.
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