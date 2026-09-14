Происшествия
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Происшествия

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Жители военного городка поблагодарили военных следователей за содействие в решении их вопросов

Жители военного городка поблагодарили военных следователей за содействие в решении их вопросов

В Главном военном следственном управлении СК России в режиме видео-конференц-связи проведен повторный личный прием членов семей военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции, проживающих в военном городке в Гатчинском районе Ленинградской области.

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