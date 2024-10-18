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Царьград

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Экс-замминистра обороны России жил роскошно: "Ходили легенды по всей Москве" - откровения адвоката

Экс-замминистра обороны России жил роскошно: "Ходили легенды по всей Москве" - откровения адвоката

Генпрокуратура готовит материалы для конфискации имущества арестованного Тимура Иванова. Десятки миллионов рублей, недвижимость в центре столицы, шикарный автопарк, имение на берегу Волги.

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