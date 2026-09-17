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Татар-информ

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35 секунд до провала, дубль Миллера и фиаско «Салавата»: «Ак Барс» взял дерби

35 секунд до провала, дубль Миллера и фиаско «Салавата»: «Ак Барс» взял дерби

«Ак Барс» совершил камбэк с 0:3, а Миллер оформил дубль, включая победный гол в овертайме. Соколов за 35 секунд до сирены перевел игру в дополнительное время.

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