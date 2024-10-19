Генсек ХДС ожидает грязной предвыборной кампании в бундестаг

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн ожидает в наступающем году «грязной» предвыборной кампании в бундестаг с личными нападками на кандидата в канцлеры от фракции ХДС/ХСС и председателя ХДС Фридриха Мерца, 19 октября пишет немецкая газета Welt am Sonntag.