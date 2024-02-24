Отели в пещерах для любителей экзотики

Тем, кто боится темноты, тишины и замкнутых пространств, в этих отелях нечего делать! Они, скорее, предназначены для любителей экзотики, которым уже приелись захватывающие виды из окна гостиницы и хочется чего-нибудь более необычного – например, нависающих каменных потолков и 200 метров земли над крышей номера.