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Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины

Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины

До сих пор большинство мостов через Днепр стоят неповреждёнными. Некоторые объясняют это тем, что эти сооружения были построены в СССР с расчетом на ядерный удар.

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