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Не только о футболе

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Том Круз и RHCP на закрытии Олимпиады, США выиграли медальный зачет, «Спартак» не забил «Ахмату», Нету в «Челси», «лев прыгнул» от Миллера, Роберто ушел из «Барсы» и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
хвастаюсь и принимаю поздравления я выиграла крутейшее джерси Куликова с матча всех звезд, с автографами звёзд НХЛ (Овечкин, Ковальчук, Гавриков, Бобровский, Панарин и др.) 🤩
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2 час.
КУАТ
Будешь носить?
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1 час.
Лена Мисько
я бы с радостью... но дочь заберет )) пару раз, наверное, даст надеть на хоккей например 7 сентября, она не сможет на игру пойти, я пойду одна )
Ответить
1 час.

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