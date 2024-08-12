Том Круз и RHCP на закрытии Олимпиады, США выиграли медальный зачет, «Спартак» не забил «Ахмату», Нету в «Челси», «лев прыгнул» от Миллера, Роберто ушел из «Барсы» и другие новости

хвастаюсь и принимаю поздравления я выиграла крутейшее джерси Куликова с матча всех звезд, с автографами звёзд НХЛ (Овечкин, Ковальчук, Гавриков, Бобровский, Панарин и др.) 🤩

Лена Мисько

я бы с радостью... но дочь заберет )) пару раз, наверное, даст надеть на хоккей например 7 сентября, она не сможет на игру пойти, я пойду одна )