Друзья и коллеги отвернулись от актера Егора Бероева за открытую поддержку СВО

Егор Бероев стал популярным благодаря фильмам «Турецкий гамбит» и «Игра в модерн».Актер театра и кино Егор Бероев, который прославился после выхода фильма «Турецкий гамбит», заявил о прекращении отношений с некоторыми друзьями и коллегами.