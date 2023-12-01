Друзья и коллеги отвернулись от актера Егора Бероева за открытую поддержку СВО

Егор Бероев стал популярным благодаря фильмам «Турецкий гамбит» и «Игра в модерн».Актер театра и кино Егор Бероев, который прославился после выхода фильма «Турецкий гамбит», заявил о прекращении отношений с некоторыми друзьями и коллегами.
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