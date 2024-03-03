Уголовное дело за отрицание геноцида возбуждено в Беларуси

В Беларуси впервые привлекут к уголовной ответственности за отрицание геноцида, пишет БЕЛТА. Сотрудниками ГУБОПиК МВД задержан 54-летний минчанин - администратор группы одной из популярных социальных сетей с "патриотичным" названием.
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