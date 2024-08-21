В Приангарье поймали 20-летнего мотоциклиста без прав

В Эхирит-Булагатском районе автоинспекторы задержали 20-летнего мотоциклиста, который на высокой скорости игнорировал требования об остановке и совершал опасные маневры, создавая аварийные ситуации, сообщает ГУ МВД по региону.
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