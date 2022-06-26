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Более 1,3 тыс. человек присоединились к праздничному шествию фестиваля ´Венок дружбы´ в Бобруйске.

Более 1,3 тыс. человек присоединились к праздничному шествию фестиваля ´Венок дружбы´ в Бобруйске.

Более 1,3 тыс. человек приняли участие в праздничном шествии XVI Международного фестиваля народного творчества ´Венок дружбы´ в Бобруйске, передает корреспондент БЕЛТА.

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