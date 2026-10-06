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Царьград

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Россия и Нигерия сыграли вничью 3:3 на глазах 40 тысяч зрителей

Россия и Нигерия сыграли вничью 3:3 на глазах 40 тысяч зрителей

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счётом 3:3, хотя российские футболисты трижды поражали ворота соперника усилиями Садулаева, Кисляка и Миранчука.

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