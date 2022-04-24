Блокада подземелий «Азовстали» приближается к завершению

Объединенные силы МГБ и МВД ДНР вместе с подразделениями российской морской пехоты заканчивают блокировку остатков нацбатальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) в подвалах и бомбоубежищах промзоны завода «Азовсталь».