На Алтае рассказали о состоянии подростка, пострадавшего от нападения медведя

Стало известно о состоянии 15-летнего подростка, который пострадал от нападения медведя на Алтае. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
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