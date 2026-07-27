«Море мира» под дальним прицелом

Взрыв на иранском сухогрузе посреди Каспия убил одного моряка и за одну ночь превратил «море вне войны» в спорную точку на карте, где сошлись интересы Москвы, Тегерана, Киева и притихших от испуга нейтралов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии