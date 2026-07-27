НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 826 подписчиков

«Море мира» под дальним прицелом

«Море мира» под дальним прицелом

Взрыв на иранском сухогрузе посреди Каспия убил одного моряка и за одну ночь превратил «море вне войны» в спорную точку на карте, где сошлись интересы Москвы, Тегерана, Киева и притихших от испуга нейтралов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии