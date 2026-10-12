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Твой континент

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За сутки в Свердловской области ликвидировали 23 пожара

МЧС России отчиталось о работе за прошедшие сутки. Ликвидированы 23 пожара, 13 из них — в жилом секторе.

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