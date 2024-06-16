Зеленский: принятый по итогам саммита по Украине «план действий» передадут РФ

Юрий Горемыкин

Прекратить наконец всю торговлю с Украиной и через Украину! Перекрыть все пути снабжения ВСУ, лишить их материальной базы ведения боевых действий, принудить к капитуляции.КАПИТУЛЯЦИЯ!!! Только Полная и безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ Украины!!! Это неприменное и главное условие ведения каких либо переговоров. При этом Крым само собой был есть и всегда будет Российским, это вообще не обсуждается! К присоединенным ранее Донецкой Луганской Херсонской и Запорожской областям должны вернуться в состав России Одесская Николаевская Днепропетровская и Харьковские области. Украина не должна иметь выход к морю! На остальной территории возможно создание нового государства Украина по подобию как создавалась после падения фашистской Германии ГДР с обязательным присутствием Группы российских войск в Украине, при этом чтобы Европа воевавшая против нас ровно сидела на пятой точке и не дергалась, с не меньшим качественным и количественным составом чем ГСВГ. Только так!!! Проигравшая Европа кроме того в качестве репарации должна предоставить в полную российскую юрисдикцию сухопутный коридор шириной не менее 300км с проложенной железной дорогой соединяющий Калиниградскую область с остальной территорией России.