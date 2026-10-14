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Царьград

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В Киеве зреет бунт. Кличко выступил с резким заявлением в адрес Зеленского: "Где миллиарды?"

В Киеве зреет бунт. Кличко выступил с резким заявлением в адрес Зеленского: "Где миллиарды?"

Мэр Киева Виталий Кличко с трибуны Верховной рады озвучил обвинения в адрес центральной власти по поводу подготовки столицы к зиме.

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