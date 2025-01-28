Против жительницы Новодвинска возбудили уголовное дело за долг по алиментам

40-летняя местная жительница не выплачивала алименты на содержание несовершеннолетней дочериПо решению суда женщина должна была выплачивать половину прожиточного минимума, но долг превысил 200 тысяч рублей.
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