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Киммих пока не думает об уходе из «Баварии». Хавбек понимает, что может перейти в топ-клуб после истечения контракта и получить подписной бонус

Киммих пока не думает об уходе из «Баварии». Хавбек понимает, что может перейти в топ-клуб после истечения контракта и получить подписной бонус

Как передает Bayern & Germany со ссылкой на Sport1.de, хавбек знает, что находится в выгодном положении и имеет хорошие перспективы найти топ-клуб после истечения контракта с «Баварией» следующим летом.

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