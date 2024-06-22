Киммих пока не думает об уходе из «Баварии». Хавбек понимает, что может перейти в топ-клуб после истечения контракта и получить подписной бонус

Как передает Bayern & Germany со ссылкой на Sport1.de, хавбек знает, что находится в выгодном положении и имеет хорошие перспективы найти топ-клуб после истечения контракта с «Баварией» следующим летом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Албанский болельщик сорвал сербский флаг на пешеходной улице в Германии
- Украина разгромлена Румынией, Мбаппе сломал нос, Бельгия внезапно проиграла Словакии, «Бостон» – чемпион НБА, Трусова обручилась с Игнатовым и другие новости
- Роналду поздравил сына с 14-летием: «Не могу поверить, время летит. Папа очень тебя любит »
Свежие комментарии