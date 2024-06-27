«Если Филипп узнает», — в сеть попала выходка дочки Киркорова Аллы-Виктории

Некоторое время назад российская публика узнала о том, что Филипп Киркоров отправил своих детей получать образование в Дубай, где наследникам придется научиться жить самостоятельно, социализироваться в новом обществе и привыкнуть быть далеко от отца.
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