В ноябре 1982 года Леонид Брежнев подписал указ, о котором тогда почти не говорили. Речь шла не о стратегических ракетах и не о кадровых перестановках в Политбюро, а о возвращении Русской православной церкви обители, отнятой у неё десятилетиями ранее.