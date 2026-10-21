В ноябре 1982 года Леонид Брежнев подписал указ, о котором тогда почти не говорили. Речь шла не о стратегических ракетах и не о кадровых перестановках в Политбюро, а о возвращении Русской православной церкви обители, отнятой у неё десятилетиями ранее.
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