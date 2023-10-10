В Иордании прошли массовые протесты против размещения войск США

Страны-соседи Израиля и Палестины по региону все активнее реагируют на конфликт. В Иордании во вторник прошли самые массовые протесты за последние несколько лет, десятки тысяч жителей Аммана вышли на улицы и не собираются расходиться.
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