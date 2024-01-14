НАГЛАЯ ПРАВДА Приходят новости, которые в очередной раз доказывают, что сбежавшие из России артисты не интересны в других государствах.
Азербайджан не простил Галкину фейки про русских: Горячие горцы проучили юмориста в Баку
Комментарии
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Вячеслав Rfvtytd
Интересно, не вспомнит ли он в таких условиях о России и не захочет ли вернуться?А нам он здесь нужен? Если и вернётся ,то только через отсидку на зоне,а как отсидит ,то можно будет устроиться на работу,в какой нибудь провинциальный дом культуры,массовиком -затейником и то если директор дома культуры возьмёт такого шута с подмоченной репутацией в штат .
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9 час.
Сергей Парков
Может пора забыть о существовании ПуГалкиных и прекратить их упоминать в любых ситуациях и контексте?!
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9 час.
Сергей Дмитриев
Вот мЭтодом опроса и надо вычилять IQ таки Пугалкиных и Ко, чтоб посбивать спесь зарвавшихся лицедеев. ИмХо.
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7 час.
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