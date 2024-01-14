Азербайджан не простил Галкину фейки про русских: Горячие горцы проучили юмориста в Баку

Вячеслав Rfvtytd

Интересно, не вспомнит ли он в таких условиях о России и не захочет ли вернуться?А нам он здесь нужен? Если и вернётся ,то только через отсидку на зоне,а как отсидит ,то можно будет устроиться на работу,в какой нибудь провинциальный дом культуры,массовиком -затейником и то если директор дома культуры возьмёт такого шута с подмоченной репутацией в штат .