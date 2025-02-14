В Томске открыли Центра беспилотников за 3 млрд рублей

Семь моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будут производить в открывшемся научно-производственном центре в Томске, заявил директор «Беспилотные авиационные системы» (НПЦ БАС) Денис Меликов, 13 февраля сообщает издание ВТомске.
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