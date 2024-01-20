Кислый вид: почему шефы не могут обойтись без лимонов

Лимоны сегодня — один из незаменимых элементов и высокой, и домашней кухни. Главная ценность, конечно, заключается в его кислотности, но это далеко не единственное свойство, за которое лимон ценят в гастрономии.
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