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Прокуратура ведет проверку: пожар в кафе на Ай-Петри в Крыму мог начаться из-за поджога?

Прокуратура ведет проверку: пожар в кафе на Ай-Петри в Крыму мог начаться из-за поджога?

Сегодня ночью силами МЧС был потушен пожар на территории 1200 квадратных метров. Прокуратура оценит, насколько соблюдались противопожарные требования, даст оценку действию ответственных лиц по принятию превентивных мер, сообщается в тг-к ведомства.

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