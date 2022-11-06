Прокуратура ведет проверку: пожар в кафе на Ай-Петри в Крыму мог начаться из-за поджога?

Сегодня ночью силами МЧС был потушен пожар на территории 1200 квадратных метров. Прокуратура оценит, насколько соблюдались противопожарные требования, даст оценку действию ответственных лиц по принятию превентивных мер, сообщается в тг-к ведомства.