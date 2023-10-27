Нетаньяху не готов единолично согласовывать начало наземной операции в Газе

Спустя почти три недели после атаки ХАМАС на Израиль правительство Нетаньяху так и не дало добро на начало военной операции в Газе, хотя военные заявляют, что они совершили несколько коротких вторжений через границу и что в ближайшие дни готовы к полноценным военным действиям на территории анклава.