РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Ну, что с дуры взять. Она же не мозги тренировала, а другие места.  🤣Скандальное заявл...
  • Гарий Щерба
    У  ИДИОТОВ БЫЛ ШАНС ,  теперь  ТОЛЬКО ОКОП а после 5-досок и гроздь гвоздей ....!!!!Капитан украинско...
  • Иван Иванов
    напоминание о 7 ноября для современных капиталистов-нож острый..................Коммунистам не ра...

Нетаньяху не готов единолично согласовывать начало наземной операции в Газе

Нетаньяху не готов единолично согласовывать начало наземной операции в Газе

Спустя почти три недели после атаки ХАМАС на Израиль правительство Нетаньяху так и не дало добро на начало военной операции в Газе, хотя военные заявляют, что они совершили несколько коротких вторжений через границу и что в ближайшие дни готовы к полноценным военным действиям на территории анклава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх