Нетаньяху не готов единолично согласовывать начало наземной операции в Газе

Спустя почти три недели после атаки ХАМАС на Израиль правительство Нетаньяху так и не дало добро на начало военной операции в Газе, хотя военные заявляют, что они совершили несколько коротких вторжений через границу и что в ближайшие дни готовы к полноценным военным действиям на территории анклава.
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