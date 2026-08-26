FIL перенесла конгресс по участию русских спортсменов на 12 ноября

Международная федерация санного спорта перенесла конгресс на 12 ноября, чтобы дождаться решений CAS. Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт прокомментировала ситуацию с участием русских спортсменов в состязаниях и олимпийских играх.
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