Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 585 подписчиков

FIL перенесла конгресс по участию русских спортсменов на 12 ноября

FIL перенесла конгресс по участию русских спортсменов на 12 ноября

Международная федерация санного спорта перенесла конгресс на 12 ноября, чтобы дождаться решений CAS. Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт прокомментировала ситуацию с участием русских спортсменов в состязаниях и олимпийских играх.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии