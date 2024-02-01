С февраля финорганизации будут информировать ЦБ о замороженных активах

С 1 февраля 2024 года в рамках принятого летом закона №422-ФЗ и поправок в закон №281-ФЗ финансовые организации будут предоставлять в Банк России информацию о «заморозке» активов санкционных лиц, после чего их финансовые операции будут блокироваться, сообщает «Интерфакс».
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