С февраля финорганизации будут информировать ЦБ о замороженных активах

С 1 февраля 2024 года в рамках принятого летом закона №422-ФЗ и поправок в закон №281-ФЗ финансовые организации будут предоставлять в Банк России информацию о «заморозке» активов санкционных лиц, после чего их финансовые операции будут блокироваться, сообщает «Интерфакс».