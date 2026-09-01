МИД России усмотрел в бюджете ЕС попытку затянуть конфликт

Еврокомиссия предложила выделить 100 млрд евро на поддержку Украины в бюджете ЕС на 2028-2034 годы. МИД России считает этот шаг попыткой затянуть конфликт.
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