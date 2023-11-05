Появились подробности расследования экстренной посадки рейса «Сочи – Омск» в поле

Появились подробности расследования экстренной посадки рейса «Сочи – Омск» в полеРосавиация сообщила об окончании расследования аварийной посадки самолета Airbus A320, который приземлился в поле в районе села Каменки Новосибирской области 12 сентября.
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