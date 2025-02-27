Добровольцам отрядов БАРС-9, БАРС-14 и БАРС-2 за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач специальной военной операции, вручили боевые государственные награды

Отличившимся добровольцам были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Расчет ЗРК «Бук-М3» группировки войск «Центр» уничтожил реактивные снаряды РСЗО «HIMARS» на Красноармейском направлении
- Сотрудники МЧС России возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду
- Штурмовики 242-го мотострелкового полка Южной группировки войск захватили важный опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Свежие комментарии