Великобритания запретила взаимозачет обязательств между Sberbank CIB и «Сбером»

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Минфина Великобритании не согласовало британскому Sberbank CIB (UK) сделку с российским Сбербанком по взаимозачету невозвратных активов, говорится отчете компании Teneo Financial Advisory (на него обратил внимание РБК), к которой в апреле прошлого года перешло управление Sberbank CIB.