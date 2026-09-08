В МИД РФ пообещали болезненный ответ на высылку дипломатов из Венгрии

Ответ Москвы на решение МИД Венгрии выслать 10 российских дипломатов будет жестким и болезненным. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев: не надо...
- В Европе хотят за...
- В Екатеринбургско...
Глава проевропейской партии «Тиса» из Венгрии Петер Мадьяр попал в скандал, связанный с наркотиками. Кроме того, по данным издания Index, на вечеринке «с белым порошком» он был с украинской девушкой.