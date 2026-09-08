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В МИД РФ пообещали болезненный ответ на высылку дипломатов из Венгрии

В МИД РФ пообещали болезненный ответ на высылку дипломатов из Венгрии

Ответ Москвы на решение МИД Венгрии выслать 10 российских дипломатов будет жестким и болезненным. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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Сергей

Глава проевропейской партии «Тиса» из Венгрии Петер Мадьяр попал в скандал, связанный с наркотиками. Кроме того, по данным издания Index, на вечеринке «с белым порошком» он был с украинской девушкой.