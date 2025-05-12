Папа Лев XIV – первый понтифик-геймер: во что он играл перед избранием

Мир получил не просто нового папу Римского, а, возможно, первого в истории понтифика-геймера. Лев XIV, избранный на конклаве после всего двух дней обсуждений, оказался поклонником словесных видеоигр – и даже использовал их, чтобы отвлечься перед судьбоносным голосованием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии