Индексация и перерасчеты пенсий: что о них известно к августу 2024 года Ирэн ОрлонскаяВ августе в России, как и в любом другом месяце, осуществляется выплата пенсий в соответствии с установленным графиком.
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